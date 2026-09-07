दिल्ली में लाखों महिलाओं की किस्मत बदलेगी 'लक्ष्मी योजना', हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये

जो महिला आवेदन कर रही है, उसे परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य (उम्र 21 से 60 साल) होना चाहिए। साथ ही, परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाली महिला, उसके पति या उसके माता-पिता को कम से कम 10 साल से दिल्ली में रहना होगा। इसके अलावा, आवेदक का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। सरकारी नौकरी करने वाले लोग, GST फाइल करने वाले या इनकम टैक्स भरने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

यह पैसा रिकरिंग डिपॉजिट (जिस पर ब्याज मिलता है) और एक डिजिटल वॉलेट के बीच बांटा जाएगा। हालांकि, अगर कोई महिला चाहे तो पूरे 2,500 रुपये को योजना से जुड़े बैंक पार्टनर के जरिए रिकरिंग डिपॉजिट में भी जमा करवा सकती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे बुनियादी पहचान पत्रों की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है।