लक्षद्वीप में 6 वॉटर एयरोड्रोम को मिली हरी झंडी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा देश May 28, 2026

द्वीप प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। लक्षद्वीप के 6 द्वीपों पर वॉटर एयरोड्रोम के निर्माण को पर्यावरण संबंधी हरी झंडी मिल गई है, जिससे वहां का सफर अब बहुत आसान और तेज हो जाएगा। सरकार की योजना है कि इसके जरिए सीप्लेन टूरिज्म शुरू किया जा सके, जिससे ये दूर-दराज के ठिकाने सीधे कोच्चि से जुड़ जाएंगे। अब लोगों को कभी-कभार वाली उड़ानों या लंबी समुद्री यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।