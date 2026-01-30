कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो उड़ान को अपहरण और विस्फोट की धमकी, अहमदाबाद पहुंचा विमान

अहमदाबाद हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विमान 180 यात्री और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर दिल्ली आ रहा था। तभी एक यात्री को टिशू पेपर पर हाथ से लिखी धमकी मिली। उसमें विमान के अपहरण और उसे बम से उड़ाने का जिक्र था। यात्री तुरंत इसकी जानकारी चालक दल के सदस्यों को दी। पायलट ने मानक विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वायु यातायात नियंत्रण (ATC) को सूचित किया और विमान अहमदाबाद मोड़ लिया।

जांच

जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि विमान के उतरने से पहले ही सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। बम निरोधक दस्ते, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) टीम, डॉग स्क्वॉयड की टीमों और हवाई अड्डे की सुरक्षा टीमों ने विमान की विस्तृत जांच की। सभी यात्रियों का सामान भी जांचा गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिसस ने हस्तलिखित धमकी भरे नोट के स्रोत और प्रकृति की जांच शुरू कर दी है।