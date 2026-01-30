LOADING...
कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो उड़ान को अपहरण और विस्फोट की धमकी, अहमदाबाद पहुंचा विमान

लेखन गजेंद्र
Jan 30, 2026
03:27 pm
क्या है खबर?

मध्य पूर्व देश कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अचानक गुजरात के अहमदाबाद मोड़ दिया गया। विमान को आपाताकालीन स्थिति में शुक्रवार सुबह साढ़े 6 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया है। विमान के सुरक्षित उतरने के बाद उसकी तलाशी ली गई और यात्रियों के बैग भी जांचे गए। फिलहाल, इसे फर्जी धमकी बताई गई है।

धमकी

टिशू पेपर में लिखी थी धमकी

अहमदाबाद हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विमान 180 यात्री और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर दिल्ली आ रहा था। तभी एक यात्री को टिशू पेपर पर हाथ से लिखी धमकी मिली। उसमें विमान के अपहरण और उसे बम से उड़ाने का जिक्र था। यात्री तुरंत इसकी जानकारी चालक दल के सदस्यों को दी। पायलट ने मानक विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वायु यातायात नियंत्रण (ATC) को सूचित किया और विमान अहमदाबाद मोड़ लिया।

जांच

जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला

हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि विमान के उतरने से पहले ही सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। बम निरोधक दस्ते, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) टीम, डॉग स्क्वॉयड की टीमों और हवाई अड्डे की सुरक्षा टीमों ने विमान की विस्तृत जांच की। सभी यात्रियों का सामान भी जांचा गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिसस ने हस्तलिखित धमकी भरे नोट के स्रोत और प्रकृति की जांच शुरू कर दी है।

