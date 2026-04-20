कुरुक्षेत्र: बेटी की बीमारी से परेशान परिवार का दर्दनाक अंत, एक मैसेज से खुला राज

जांचकर्ताओं ने बताया, बेटी की बीमारी से परेशान था परिवार

जांचकर्ताओं का कहना है कि परिवार काफी समय से बेटी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इस बीमारी के कारण परिवार मानसिक और आर्थिक, दोनों तरह के बोझ से दबा हुआ था। घटना से कुछ समय पहले, उस व्यक्ति ने अपने साले से अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल करने को कहा था। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब हाल के दिनों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई और परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पिछले दो महीनों में NIT कुरुक्षेत्र में चार छात्रों की मौत हो चुकी है। ये घटनाएं इस बात को भी उजागर करती हैं कि परिवारों और युवाओं, दोनों को ही बेहतर मानसिक सहारा मिलना कितना ज़रूरी है।