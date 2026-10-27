कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में पैदा हुए नर चीते की गोली लगने से मौत

बताया जा रहा है कि चीता सुबह 5 बजे कूनो से भटककर बाहरी गांव में घुस गया था। यहां उसने बछड़ों को अपना शिकार बनाया, जिससे पूरे गांव में हल्ला मच गया।

पहले ग्रामीणों पर चीते को लाठी-डंडों से पीटकर घायल करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन सर्जरी और पोस्टमॉर्टम में छर्रों की पुष्टि हुई।

जबलपुर की पशु विज्ञान कॉलेज की डॉ शोभा जावरे ने पुष्टि की कि चीते के बच्चे की मौत छर्रे लगने से हुई है।