मां-बहन की नृशंस हत्या: जमीन विवाद में बेटा बना बना हत्यारा, जलाकर गुफा में छिपाए शव
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन के एक झगड़े ने बहुत भयानक रूप ले लिया। यहां 68 साल की कुनी कुई और उनकी 27 साल की बेटी नामसी बिरुआ की हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों में कुनी कुई का अपने पहले पति से हुआ बेटा भी शामिल था। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों को जला दिया और फिर एक गुफा में छिपाने की कोशिश की, ताकि उनका जुर्म सामने न आए। पुलिस ने 27 अक्टूबर को जब उनकी गुमशुदगी की जांच शुरू की, तो जल्द ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जले हुए अवशेष बरामद
इस पूरे विवाद की शुरुआत जून महीने में हुई थी। तब खेतों की मेड़ को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। धीरे-धीरे यह मामला बढ़ता गया। आरोप है कि परिवार के कुछ सदस्य और इलाके के कुछ युवा मिलकर जमीन हड़पने की साजिश रच रहे थे। जांच करने वालों का कहना है कि कुनी कुई के पहले पति का बेटा त्रिभुवन बिरुआ भी इस साजिश में शामिल था। अब पुलिस ने गुफा से जले हुए शवों के अवशेष ढूंढ निकाले हैं। इस मामले में 7 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन 6 दूसरे आरोपी अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है।