मां-बहन की नृशंस हत्या: जमीन विवाद में बेटा बना बना हत्यारा, जलाकर गुफा में छिपाए शव

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में जमीन के एक झगड़े ने बहुत भयानक रूप ले लिया। यहां 68 साल की कुनी कुई और उनकी 27 साल की बेटी नामसी बिरुआ की हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों में कुनी कुई का अपने पहले पति से हुआ बेटा भी शामिल था। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों को जला दिया और फिर एक गुफा में छिपाने की कोशिश की, ताकि उनका जुर्म सामने न आए। पुलिस ने 27 अक्टूबर को जब उनकी गुमशुदगी की जांच शुरू की, तो जल्द ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।