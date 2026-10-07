तेलंगाना: सड़क दुर्घटना में माता-पिता और बेटे की मौत, मासूम बेटी अस्पताल में
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तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के गोलपल्ली के पास एक दिल दहला देने वाली हिट एंड रन की घटना सामने आई है। इस हादसे में कुम्मारी मधु, उनकी पत्नी सावित्री और उनके बेटे धनुष की मौत हो गई।
यह घटना तब हुई जब तीनों एक पारिवारिक समारोह से अपने घर लौट रहे थे। एक अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया।
चेवेल्ला में अक्षिता का इलाज जारी
हादसे में दंपति की बेटी अक्षिता बच तो गई, लेकिन फिलहाल चेवेल्ला के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वह अपनी चोटों से उबर रही है।
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उनका मकसद इस संदिग्ध हिट एंड रन में शामिल वाहन की पहचान करना और इसमें शामिल दोषियों को ढुंढ निकालना है।