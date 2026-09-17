17 साल बाद मादुरै के मीनाक्षी मंदिर में महाकुंभाभिषेक, छुट्टी का ऐलान
तमिलनाडु के मादुरै के मशहूर मीनाक्षी मंदिर में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कुंभाभिषेक हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है, जो आमतौर पर हर 12 साल में किया जाता है, लेकिन इस बार यह 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित हुआ।
गुरुवार सुबह बहुत जल्दी यह समारोह शुरू हुआ। पुजारियों ने मंदिर के सभी मुख्य गर्भगृहों में विशेष पूजा-अर्चना की, ताकि मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जीवंत किया जा सके।
मादुरै में छुट्टी का ऐलान, 40 करोड़ रुपये हुए खर्च
इस बड़े कार्यक्रम को अच्छे से और सुरक्षित तरीके से करवाने के लिए मादुरै जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। इसके लिए बहुत खास तैयारियां भी की गईं।
सुरक्षा के लिए 6,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। आपात स्थिति के लिए मेडिकल टीमें भी तैयार रखी गईं थीं और ट्रैफिक को भी व्यवस्थित किया गया था।
मंदिर की मरम्मत और उससे जुड़े बाकी कामों पर लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। भले ही तैयारियों को लेकर अंदर ही अंदर कुछ मतभेद थे, फिर भी अधिकारियों ने सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मंदिर की प्राचीन परंपराओं को पूरी तरह निभाया जाए।