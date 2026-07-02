मणिपुर में फिर हिंसा: कुकियों के गांव को आग के हवाले किया, कोई हताहत नहीं देश Jul 02, 2026

बुधवार को मणिपुर के कामजोंग जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी, जब भारत-म्यांमार सीमा के पास खाली पड़े कुकी गांव फैमोल में आग लगा दी गई। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि गांव के लोग पहले ही पास के एक असम राइफल्स कैंप में पनाह ले चुके थे। इस हमले में 15 घर पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन गांव का चर्च सुरक्षित बच गया। इसके जवाब में पास के ही एक नगा गांव पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत दखल देकर उसे रोक दिया।