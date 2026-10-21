सबरीमाला भक्तों के लिए KSRTC की योजना, 1,000 से ज्यादा बसें करेंगी यात्रा आसान
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इस सीजन में सबरीमाला जाने की सोच रहे हैं तो केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1,000 से ज़्यादा बसें चलाने का ऐलान किया है, जिससे उनका सफर आसान हो जाएगा।
मंडला पूजा और मकरविलक्कू, दोनों त्योहारों के लिए सैकड़ों बसें पहले से ही चल रही हैं। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है।
KSRTC तीर्थयात्रा के लिए खास रूट और चार्टर सुविधाएं देगी
यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए KSRTC नीलक्कल, चेंगन्नूर और कोट्टायम जैसे मुख्य डिपो से खास रूट शुरू कर रही है। यात्री उनके बजट टूरिज्म सेल के जरिए ऑनलाइन चार्टर ट्रिप भी बुक कर सकते हैं।
पंपा और नीलक्कल जैसे व्यस्त स्थानों पर बेहतर पार्किंग और साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई है, वहीं भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए बड़ी टीमें भी तैनात रहेंगी, ताकि सबकी यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके।