सबरीमाला भक्तों के लिए KSRTC की योजना, 1,000 से ज्यादा बसें करेंगी यात्रा आसान

यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए KSRTC नीलक्कल, चेंगन्नूर और कोट्टायम जैसे मुख्य डिपो से खास रूट शुरू कर रही है। यात्री उनके बजट टूरिज्म सेल के जरिए ऑनलाइन चार्टर ट्रिप भी बुक कर सकते हैं।

पंपा और नीलक्कल जैसे व्यस्त स्थानों पर बेहतर पार्किंग और साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई है, वहीं भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए बड़ी टीमें भी तैनात रहेंगी, ताकि सबकी यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके।