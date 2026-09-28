केरलम में KSRTC परिचालक ने छात्रा से किराए के रूप में वसूले 15 रुपये, हुआ निलंबित

KSRTC की विजिलेंस विंग ने मामले की शुरुआती जांच की है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है और उन्होंने छात्रा, परिचालक महेश और कुछ यात्रियों से पूछताछ की है। परिचालक महेश ने बताया कि छात्रा का पहनावा (उसने अपना सिर मुंडवाया था और जींस-टीशर्ट पहनी थी) देखकर उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल हुई। उनका दावा है कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने इसे तुरंत ठीक कर दिया था। उन्होंने किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने से साफ इनकार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना सार्वजनिक सेवाओं में लिंग संवेदनशीलता के मुद्दे पर सवाल खड़े करती है।