फर्जी है फोन फटने और भीषण गर्मी का वायरल मैसेज! जारी हुई चेतावनी, फॉरवर्ड किया तो होगी कार्रवाई

के एस डी एम ए ने गलत मैसेज फॉरवर्ड करने के खिलाफ चेतावनी दी

KSDMA ने बताया कि केरल के लिए जो असल मौसम का पूर्वानुमान है, उसके मुताबिक तापमान इतना ज्यादा नहीं रहेगा। पालक्काड में लगभग 40 डिग्री सेल्सियस, कोल्लम में 39 डिग्री और तिरुवनंतपुरम में 36 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। यह तापमान सामान्य से बस थोड़ा ही ऊपर है। केएसडीएमए ने सभी से अपील की है कि वे मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। इसके अलावा, गलत जानकारी फैलाना आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गलत मैसेज फॉरवर्ड करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए किसी भी डरावने मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार जरूर सोचें और उसकी सच्चाई जांच लें।