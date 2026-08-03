केरलम: कक्कायम जलाशय के 2 स्पिलवे गेट खोले गए, नदी किनारे हाई अलर्ट

पिछले 24 घंटों में इलाके में 104 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण जलाशय में 5.9241 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भर गया। जून महीने से अब तक यहां कुल 2,990 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस पानी का कुछ हिस्सा बिजली बनाने में उपयोग हुआ, जिससे 4.6831 मिलियन यूनिट बिजली भी बनी।

वहीं दूसरी तरफ, जून के आखिर से बनासुरा बांध का गेट बंद रखा गया है ताकि जलाशय में और पानी अंदर न आ पाए। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और उन्होंने नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि स्पिलवे से पानी छोड़ना अभी जारी है।