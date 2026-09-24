केरलम: जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब मिलेगा 21 लाख तक मुआवजा, AI करेगा खेतों की रखवाली

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो वन्यजीवों के हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अभी मिल रहे 14 लाख की बजाय 21 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। साथ ही, घायलों को दी जाने वाली मदद में भी सुधार किया जाएगा।

एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति मुआवजे के नियमों को और ज़्यादा न्यायसंगत बनाने पर काम कर रही है। इसके अलावा, कृषि विभाग भविष्य में खेतों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI और बायो-फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यह कदम विशेषज्ञों और किसानों दोनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया गया है, जिनमें बेहतर सहायता और समझदारी भरे रोकथाम के उपाय शामिल हैं।