केरलम: जंगली जानवरों के हमले में मौत पर अब मिलेगा 21 लाख तक मुआवजा, AI करेगा खेतों की रखवाली
केरलम सरकार इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव से प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने जा रही है। दरअसल, इस साल ही कोझीकोड के किसानों को अपनी फसलों में 1.35 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है।
29 सितंबर को राज्य स्तरीय एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में नेता उन लोगों की मदद के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जो इन टकरावों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी बैठक के बाद मुआवजे से जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
वन्यजीव हमले के मुआवजे में 21 लाख तक की बढ़ोतरी संभव
अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो वन्यजीवों के हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अभी मिल रहे 14 लाख की बजाय 21 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। साथ ही, घायलों को दी जाने वाली मदद में भी सुधार किया जाएगा।
एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति मुआवजे के नियमों को और ज़्यादा न्यायसंगत बनाने पर काम कर रही है। इसके अलावा, कृषि विभाग भविष्य में खेतों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए AI और बायो-फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यह कदम विशेषज्ञों और किसानों दोनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद उठाया गया है, जिनमें बेहतर सहायता और समझदारी भरे रोकथाम के उपाय शामिल हैं।