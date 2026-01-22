बेंगलुरु हवाई अड्डे पर दक्षिण कोरियाई महिला का यौन उत्पीड़न

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर जांच के बहाने कर्मचारी ने कोरियाई महिला का यौन उत्पीड़न किया, गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 10:48 am Jan 22, 202610:48 am

क्या है खबर?

कर्नाटक में बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विदेशी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का शर्मनाक मामला आया है। दक्षिण कोरिया की 32 वर्षीय महिला ने एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ पर जांच के नाम पर गलत तरीके से छुने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान कम्मनहल्ली के मोहम्मद अफ्फान अहमद (25) के रूप में हुई है।