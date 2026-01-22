बेंगलुरु हवाई अड्डे पर जांच के बहाने कर्मचारी ने कोरियाई महिला का यौन उत्पीड़न किया, गिरफ्तार
क्या है खबर?
कर्नाटक में बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विदेशी महिला के साथ यौन उत्पीड़न का शर्मनाक मामला आया है। दक्षिण कोरिया की 32 वर्षीय महिला ने एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ पर जांच के नाम पर गलत तरीके से छुने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान कम्मनहल्ली के मोहम्मद अफ्फान अहमद (25) के रूप में हुई है।
घटना
सुरक्षा और आव्रजन जांच पूरी होने के बाद मिला था कर्मचारी
दक्षिण कोरिया से एक महिला व्यवसायी नवंबर में पर्यटक वीजा पर भारत आई थीं। वह 19 जनवरी को अपने देश लौट रही थीं, तभी हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान क्षेत्र में यह घटना घटी। महिला ने पुलिस को बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तलाशी और आव्रजन जांच के बाद सुबह करीब 10:45 बजे एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने खुद को हवाई अड्डा कर्मचारी बताते हुए बोर्डिंग पास चेक किया और चेक-इन बैगेज समस्या बताई।
महिला को पुरुष शौचालय में ले गया कर्मचारी
महिला ने शिकायत में बताया कि उसने सामान की दोबारा जांच करने की बात कही और उसे 'मैनुअल फ्रिस्किंग' के लिए अपने साथ चलने को कहा। कर्मचारी महिला को पुरुषों के वॉशरूम के पास ले गया, जहां 'मैनुअल फ्रिस्किंग' के बहाने उसने कई बार उसकी छाती और उसके गुप्तांगों को छुआ। महिला ने विरोध जताया तो कर्मचारी ने उसे गले लगाया और जाने को कहा। इसके बाद महिला काफी सदमे में आ गई और उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दी।
CCTV फुटेज में महिला के आरोपों की पुष्टि
हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि अहमद एयर इंडिया SATS का ग्राउंड सदस्य है और उसे यात्रियों की शारीरिक जांच का अधिकार नहीं है। अगर कर्मचारी को संदेह था तो उसे आव्रजन या CISF कर्मियों को सूचित करना चाहिए था। महिला यात्री की जांच महिला कर्मचारी ही कर सकती है। आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर परप्पना अग्रहारा स्थित केंद्रीय जेल भेजा गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज भी बरामद किया है, जिससे महिला के आरोपों की पुष्टि हुई है।