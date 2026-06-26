94 की महालक्ष्मीम्मा का वतन प्रेम: अमेरिकी नागरिकता त्याग भारत में लेंगी अंतिम सांस देश Jun 26, 2026

94 साल की कोंडरागोंटा महालक्ष्मीम्मा ने अमेरिका में करीब 2 दशक बिताने के बाद अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ने का मन बना लिया है। वह अपने जीवन के आखिरी साल अपने आंध्र प्रदेश के गांव में बिताना चाहती हैं। 2018 में अमेरिका से लौटने के बाद, उन्होंने हाल ही में स्थानीय अधिकारियों से अपनी भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा, "मेरी बस यही एक इच्छा है कि मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में अपनी मातृभूमि में अपने आखिरी दिन बिताऊं।"