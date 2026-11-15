केरलम: कोल्लम में कार चालक ने बेघर बुजुर्ग को 2 किलोमीटर तक घसीटा, हुई मौत

हादसे का शिकार हुए बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि वह अक्सर ओचिर मंदिर के आसपास के इलाके में दिखाई देता था। उसकी पहचान के लिए पुलिस अब उसकी तस्वीरें ऑनलाइन साझा कर रही है और आम जनता से मदद की अपील कर रही है। उधर, आरोपी चालक शाहजहां ने दावा किया है कि उसे इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था कि गाड़ी के नीचे क्या हुआ है, लेकिन CCTV फुटेज देखकर उसकी बात गलत साबित हो रही है। यह पूरा मामला तब सामने आया, जब स्थानीय लोगों ने घायल बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।