कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदान की छत गिरने से कई मजदूर दबे, 5 की मौत

हादसा

एक साल से चल रहा था काम

द टेलीग्राफ ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि लोहे और सीमेंट से बनी 3 मंजिला गोदाम का निर्माण लगभग एक साल से चल रहा था। इसमें मरम्मत का काम भी जारी था। बुधवार सुबह गोदाम की तीसरी मंजिल धराशायी हुई, जिसके बाद पूरा गोदाम ढह गया और मजदूर मलबे में दब गए। जिससे कई मंजिलें ढह गईं और मजदूर मलबे के नीचे दब गए। ताराताला पुलिस थाने की टीम और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं।