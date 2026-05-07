कोलकाता में बम धमाके से दहला इलाका, भाजपा के 5 कार्यकर्ता घायल

भाजपा ने TMC पर लगाया आरोप, TMC ने कहा- हमारा कोई हाथ नहीं

भाजपा ने इस हमले के लिए तृण्पूल कांग्रेस (TMC) को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन TMC ने घटना में किसी भी तरह के हाथ होने से साफ इनकार किया है। पुलिस ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर लोगों से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं, साथ ही जांच में पूरा सहयोग करें। शांति व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी भी कर रही है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बुधवार रात को भाजपा नेता सुवेंदु के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।