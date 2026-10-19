चोर बागान हादसे के बाद दुर्गा पूजा पर सुरक्षा का कवच, कोलकाता पुलिस ने की बड़ी तैयारी
कोलकाता के चोर बागान में दुर्गा पूजा उत्सव में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य लोग घायल हुए। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने इस साल दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए हैं। फोरम फॉर दुर्गोत्सव ने पूजा आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि वे हर पंडाल में कम से कम 10 रेनकोट रखें और वॉकी-टॉकी का भी इंतजाम करें। इससे खराब मौसम में भी आयोजक एक-दूसरे से आसानी से संपर्क में रह पाएंगे।
घोषणाएं, एंबुलेंस और मार्ग जांच
सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पंडालों के अंदर नियमित रूप से घोषणाएं की जाएंगी। इन घोषणाओं में लोगों से सेल्फी और वीडियो न लेने का अनुरोध किया जाएगा ताकि भीड़ न लगे। हर जोन में आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एंबुलेंस भी हर समय मौजूद रहेगी। इसके साथ ही अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने और VIP कतारों को पूरी तरह से खत्म करने पर भी विचार कर रहे हैं। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें प्रमुख पंडालों का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रवेश और निकास के रास्ते बिल्कुल साफ रहें। इससे सभी लोग सुरक्षित तरीके से दुर्गा पूजा का आनंद ले पाएंगे।