चोर बागान हादसे के बाद दुर्गा पूजा पर सुरक्षा का कवच, कोलकाता पुलिस ने की बड़ी तैयारी

सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पंडालों के अंदर नियमित रूप से घोषणाएं की जाएंगी। इन घोषणाओं में लोगों से सेल्फी और वीडियो न लेने का अनुरोध किया जाएगा ताकि भीड़ न लगे। हर जोन में आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एंबुलेंस भी हर समय मौजूद रहेगी। इसके साथ ही अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने और VIP कतारों को पूरी तरह से खत्म करने पर भी विचार कर रहे हैं। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें प्रमुख पंडालों का दौरा करके यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रवेश और निकास के रास्ते बिल्कुल साफ रहें। इससे सभी लोग सुरक्षित तरीके से दुर्गा पूजा का आनंद ले पाएंगे।