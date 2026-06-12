TMC पार्षद पर 3 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, फर्जी लाइसेंस केस में घोष फरार

सुशांत घोष पर करीब 3 करोड़ रुपये ठगने का आरोप

TMC पार्षद सुशांत घोष पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है। उन पर रूबी क्रॉसिंग के पास हॉकर्स से करीब 3 करोड़ रुपये वसूलने का इल्जाम है। बताया जा रहा है कि उसने हर स्टॉल के बदले मोटी रकम ली। फिलहाल सुशांत घोष फरार है और पुलिस उसे एक और जबरन वसूली के मामले में भी ढूंढ रही है। पुलिस का कहना है कि वे इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। वहीं, पीड़ितों ने भी पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।