34 करोड़ के दुर्गा पूजा घोटाले में मासआर्ट सचिव गिरफ्तार, ममता बनर्जी तक पहुंची आंच

कोलकाता पुलिस ने मासआर्ट के सचिव ध्रुबज्योति बोस को दुर्गा पूजा टिकट घोटाले के एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया है। ध्रुबज्योति पर आरोप है कि उन्होंने मासआर्ट ब्रांड के नाम पर पैसों का गलत इस्तेमाल किया और टिकटों के दाम बढ़ा दिए। मासआर्ट यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत प्रयासों से जुड़ा हुआ है। यह गिरफ्तारी तब हुई है जब एक हफ़्ते पहले ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व पर्यटन और संस्कृति मंत्री इंद्रनील सेन को भी इसी मामले में हिरासत में लिया गया था।