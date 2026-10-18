कोलकाता भगदड़: 19 लोगों की मौत, आयोजक समेत 7 गिरफ्तार; अब तक क्या-क्या हुआ?

श्रद्धालुओं ने समिति पर अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि प्रवेश और निकास द्वार संकरे थे और इलाके में पर्याप्त रोशनी भी नहीं थी।

एक अन्य ने कहा कि पंडाल में जाने के लिए 360 डिग्री रास्ता था और पर्याप्त जानकारी नहीं थी।

एक श्रद्धालु ने कहा, "तेज बारिश हुई तो आयोजकों ने रस्सी उठाकर भीड़ को अंदर भागने दिया। अंदर लोग ठसाठस भर गए तो सीटी बजाकर बाहर निकलने को कहा गया। इससे धक्का-मुक्की हुई।"