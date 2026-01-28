कोलकाता गोदाम अग्निकांड: अब तक 16 मौतें, कैसे लापरवाहियों ने बर्बाद कर दिए कई परिवार?

कोलकाता के बाहरी इलाके आनंदपुर में 26 जनवरी को लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश के लिए अभियान जारी है। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं, जांच में गोदाम में कई गंभीर सुरक्षा चूक सामने आई हैं, जिसमें लोकप्रिय फूड चेन 'वाह! मोमोज' का गोदाम भी था।

अनुमति गोदामों के पास नहीं थी फायर NOC अधिकारियों ने बताया कि जिन 2 गोदामों में आग लगी, वे बिना अग्नि सुरक्षा मंजूरी के चल रहे थे। इससे आग बुझाने के प्रयासों में गंभीर बाधा आई और आग का दायरा भी बढ़ता गया। वाह! मोमोज यहां पर 12,000 वर्ग फुट का गोदाम चलाता था, जिसमें पैकेजिंग सामग्री, पेय पदार्थ और दूसरा जरूरी सामान रखा था। एक अन्य गोदाम में सजावटी सामान रखा हुआ था, जिसके चलते आग तेजी से फैली।

ढांचा कमजोर था गोदाम का ढांचा, ढहने से बचाव अभियान धीमा हुआ दोनों गोदामों का ढांचा भी कमजोर था और आग लगने के बाद ढह गया। इससे बचाव अभियान में परेशानी आई। आपदा राहत दल के एक अधिकारी ने कहा, "ढांचा कमजोर हो जाने के कारण हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। बचाव कर्मियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, जिसके कारण बचाव अभियान धीमा हो गया है।" अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के सटीक कारण का पता लगाने और के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

कार्रवाई अब तक क्या कार्रवाई हुई है? दमकल विभाग की शिकायत पर नरेंद्रपुर थाना में लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भी इसी धारा में एक अलग मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सजावटी सामान वाले गोदाम के मालिक गंगाधर दास को गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच के बाद उसे बारुईपुर उप-मंडलीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दास को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

परिजन कई लोग लापता, परिजन इतंजार में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए एक महिला ने कहा, "मेरे पति ने मुझे सुबह 3 बजे फोन किया और कहा मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगी। जब मैं पहुंची तो पुलिस थी और आग भयंकर फैल चुकी थी। वे अंदर नहीं जा सके।" एक अन्य पूर्व कर्मचारी ने कहा, "जब मैं यहाँ काम करता था, तब यहां कोई अग्नि सुरक्षा प्रणाली नहीं थी और अग्निशमन विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा था।"