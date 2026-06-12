अमेरिका में दोस्तों को बचाते वक्त जाल में फंसा तेलंगाना का 23 वर्षीय होरी, गंवाई जान देश Jun 12, 2026

तेलंगाना के रहने वाले 23 साल के कोदुुरु अनुरूप रेड्डी की 29 मई को लुइसियाना के टोरोडो पार्क में जान चली गई। वे सेबान नदी में डूब रहे अपने 3 दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सभी दोस्त नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनके 3 दोस्त नदी में गिर गए। अपने दोस्तों को बचाने के लिए अनुरूप ने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस, उनका पैर मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया और नदी की तेज धारा उन्हें बहा ले गई। उन्होंने हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री पूरी की थी।