कोच्चि: आगजनी से 'अंतरराष्ट्रीय साजिश' तक, एबिन पॉल की गिरफ्तारी के बाद नए-नए खुलासे

जांच में पता चला है कि पॉल का मुवाट्टुपुझा में हुए एक पुराने आगजनी के मामले से भी कनेक्शन हो सकता है। पुलिस को इस मामले से जुड़े कई वीडियो भी मिले हैं। उसकी डिजिटल गतिविधियों से ड्रग्स के सौदों का भी खुलासा हुआ है।

इसके बाद उसके घर पर छापा मारा गया, जहां से हेरोइन और केटामाइन जैसी ड्रग्स जब्त की गईं। अब एक विशेष टीम इस बात की जांच कर रही है कि कहीं वह किसी और के इशारों पर तो काम नहीं कर रहा था। टीम यह भी पता लगा रही है कि क्या इस काम में किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है और क्या क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल किया गया था।