कोच्चि सामूहिक दुष्कर्म: 2 और दबोचे गए, अब कुल 4 आरोपी गिरफ्त में

इससे पहले, पुलिस ने इसी मामले में श्रीराज और जितु मार्टिन नाम के 2 आरोपियों को पकड़ा था। बाद में सरन्या और संजू को वायनाड से हिरासत में लिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता को एक फर्जी स्पा जॉब का झांसा देकर बुलाया गया था। फिर एक लॉज में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और इसी कड़ी में श्रीराज से जुड़े 3 स्पा पर भी छापा मारा गया है।

इस बीच, सामाजिक न्याय मंत्री वीई अब्दुल गफूर ने पीड़िता के पार्टनर से फोन पर बात की है। मंत्री ने पीड़िता को हर तरह की कानूनी और मेडिकल सहायता देने का आश्वासन दिया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि इस मुश्किल घड़ी में वह अकेली नहीं है।