कोच्चि में 6 बांग्लादेशी दबोचे, फर्जी पहचान पत्र संग कर रहे थे अवैध काम

सभी पर मामला दर्ज

पकड़े गए 6 लोगों के नाम रकीव शाबा, मुहम्मद सोहाल फारज़, तारिक, सोगीर, मैधी हजीदा और मुहम्मद एगिन हैं। उन्होंने पूछताछ में कबूल किया कि वे बांग्लादेश के नागरिक हैं और बिना किसी वैध परमिट के एरुअर की दुकान पर काम कर रहे थे। अब इन सभी पर भारतीय आव्रजन कानूनों के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस उनसे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे केरल कैसे पहुंचे और क्या इस अवैध प्रवेश में किसी ने उनकी मदद की। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है और जल्द ही उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।