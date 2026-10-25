कोच्चि: जज के 17 साल वर्षीय बेटे ने मर्सिडीज से युवक को कुचला, मौत

पुलिस ने बताया कि कार चलाने वाला यह लड़का एक अतिरिक्त जिला जज का बेटा है। उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, लड़के ने शराब नहीं पी रखी थी। जांचकर्ता अब उस पर गैर इरादतन हत्या जैसी और गंभीर धाराएं लगाने पर विचार कर रहे हैं। कोच्चि में युवा ड्राइवरों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़ी यह दूसरी घातक घटना है।