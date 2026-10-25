कोच्चि: जज के 17 साल वर्षीय बेटे ने मर्सिडीज से युवक को कुचला, मौत
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रविवार सुबह कोच्चि में एक बेहद दुखद घटना सामने आई। एक 17 साल का लड़का मर्सिडीज चला रहा था। उसने 55 साल के स्ट्रीट फूड वेंडर जयबालकृष्णन को टक्कर मार दी।
जयबालकृष्णन काम खत्म करके अपने घर लौट रहे थे। यह हादसा सुबह करीब 2:30 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जयबालकृष्णन की मौके पर ही मौत हो गई।
जज के बेटे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप
पुलिस ने बताया कि कार चलाने वाला यह लड़का एक अतिरिक्त जिला जज का बेटा है। उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, लड़के ने शराब नहीं पी रखी थी। जांचकर्ता अब उस पर गैर इरादतन हत्या जैसी और गंभीर धाराएं लगाने पर विचार कर रहे हैं। कोच्चि में युवा ड्राइवरों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़ी यह दूसरी घातक घटना है।