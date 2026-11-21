प्रधानमंत्री ने बिहार में 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन किया है

9.76 किलोमीटर लंबा, 32 मीटर चौड़ा और 6 लेन; क्या है 'नीतीश सेतु' की खासियत?

लेखन आबिद खान 06:34 pm Nov 21, 202606:34 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर थे। वहां उन्होंने वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा गया है। इसका निर्माण लगभग 4,280 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच महत्वपूर्ण सड़क संपर्क के तौर पर काम करेगा। आइए इस पुल के बारे में जानते हैं।