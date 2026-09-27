दोस्त की रेंज रोवर और विदेश यात्रा पर केरलम के मंत्री ने दी सफाई

केरलम के स्थानीय स्वशासन मंत्री केएम शाजी आजकल काफी चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी वाहन के तौर पर अपने एक दोस्त की रेंज रोवर का इस्तेमाल किया और दोस्तों के खर्चे पर विदेश यात्रा भी की।

शाजी का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि गाड़ी सरकारी ही होनी चाहिए, बस उसका नंबर प्लेट सही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह रेंज रोवर उनके एक ऐसे दोस्त की है, जिसे वे अझिकोड से विधायक रहने के समय से जानते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ इसलिए कि उनकी जीवनशैली थोड़ी अलग दिखती है, उसे गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए।