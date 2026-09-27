दोस्त की रेंज रोवर और विदेश यात्रा पर केरलम के मंत्री ने दी सफाई
केरलम के स्थानीय स्वशासन मंत्री केएम शाजी आजकल काफी चर्चा में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी वाहन के तौर पर अपने एक दोस्त की रेंज रोवर का इस्तेमाल किया और दोस्तों के खर्चे पर विदेश यात्रा भी की।
शाजी का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि गाड़ी सरकारी ही होनी चाहिए, बस उसका नंबर प्लेट सही होना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह रेंज रोवर उनके एक ऐसे दोस्त की है, जिसे वे अझिकोड से विधायक रहने के समय से जानते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ इसलिए कि उनकी जीवनशैली थोड़ी अलग दिखती है, उसे गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए।
शाजी ने LDF पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजी ने पिछली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने LDF सरकार पर फर्ज़ी नियुक्तियों और कुडुम्बश्री सीडीएस जैसे स्थानीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया।
इसी बीच, एर्नाकुलम में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे। शाजी ने अपने आलोचकों को चुनौती दी है कि वे उनके किसी भी काम में कोई असली कानूनी गलती निकालकर दिखाएं।