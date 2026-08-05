उत्तर प्रदेश मिडडे मील वीडियो विवाद में प्रधानाध्यापिका निलंबित, वीडियो बनाने वाली पर लगा ब्लैकमेल का आरोप
उत्तर प्रदेश के बलिया गांव के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा मिडडे मील का एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चों को थाली की बजाय सीधे उनके हाथों में खाना परोसा जा रहा था। यह वीडियो अप्रैल महीने में बनाया गया था, लेकिन 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर तेजी से फैला। इस घटना के बाद कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका किरण देवी को निलंबित कर दिया गया और अब पूरे मामले की जांच चल रही है।
अनुबंध अनुदेशक निर्मला भारती की सेवा समाप्ति की तैयारी
जांच के दौरान पता चला कि यह वीडियो अनुबंध अनुदेशक निर्मला भारती ने ही बनाया था। आरोप है कि उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका को ब्लैकमेल करने के इरादे से यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका किरण को घटना को सही ढंग से नहीं संभालने और इसकी सूचना न देने के कारण निलंबित किया गया है। निर्मला की अनुबंध नियुक्ति समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वहीं अन्य स्टाफ सदस्यों को चेतावनी दी गई है।