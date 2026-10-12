CJP नेताओं के आरोप- दिल्ली आते समय उनपर नजर रखी गई
झारखंड की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कुछ नेताओं ने बताया है कि 8 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए जाते समय सादे कपड़ों में कुछ लोगों ने उनका पीछा किया।
CJP झारखंड की संयोजक खुशबू चौधरी ने कहा कि एक ट्रेन टिकट एग्जामिनर ने उन्हें उत्तर प्रदेश में संभावित गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी। उन्होंने यह भी गौर किया कि कई लोग उनका वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद उन्होंने घर लौटने का फैसला कर लिया।
कम से कम 15 CJP सदस्य दिल्ली पहुंचे
इस डर के बावजूद, कम से कम 15 CJP सदस्य विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। बाकी लोगों को कोडरमा स्टेशन पर ही उतरना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा था।
इस घटना ने खुशबू चौधरी के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के इरादे को और मजबूत कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी झारखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू करेगी। वहीं, रांची में रेलवे अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ट्रेन में किसी भी तरह की निगरानी की जानकारी नहीं है।