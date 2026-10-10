दिलजीत दोसांझ के घर के पास खालिस्तानी नारों से हड़कंप

पंजाब के दोसांझ कलां में दिलजीत दोसांझ के घर के बिल्कुल पास रहने वाले ड्राइवर मुख्तियार की दीवार पर कुछ खालिस्तान-समर्थक नारे लिखे पाए गए। मुख्तियार ने रात करीब 1:30 बजे 4 लोगों को ये नारे लिखते देखा। लग रहा था कि वे लोग दिलजीत का घर समझकर गलत जगह नारे लिख रहे थे।

पुलिस इस मामले में CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का पता चल सके। नारे लिखी गई दीवार को भी सफेद पेंट से ढक दिया गया है।