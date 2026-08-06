सरकार FCRA के नियमों में संशोधन के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है

#NewsBytesExplainer: FCRA विधेयक में क्या हैं प्रावधान, जिसका अमेरिका से लेकर भारत तक हो रहा विरोध?

लेखन आबिद खान 01:14 pm Aug 06, 202601:14 pm

क्या है खबर?

खबर है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश कर सकती है। DMK NCP-SP जैसी कई पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। यहां तक कि एक अमेरिकी सांसद ने भी विधेयक के विरोध में आवाज उठाई है। आज ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि ये विधेयक पारदर्शिता के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए लाया जा रहा है। आइए विधेयक के बारे में जानते हैं।