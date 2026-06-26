केतन अग्रवाल हत्याकांड: मंगेतर और दोस्त ने अब एक-दूसरे पर लगाए आरोप

परिवारों के बीच दावे को लेकर विवाद, जांच जारी

केतन इस साल के आखिर में शादी करने वाले थे। उनके पिता विशाल अग्रवाल इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सिया एक अमीर परिवार से हैं और उन्होंने हाल ही में एक बेकिंग बिजनेस शुरू किया है। वहीं, चेतन चौधरी एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन खेलों के बड़े शौकीन हैं और उनके पास 150 से ज्यादा ट्रॉफियां हैं।

चेतन चौधरी के परिवार का कहना है कि उन्हें सिया के साथ उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें लगता है कि सिया उन्हें झूठे केस में फंसा रही हैं। चेतन के वकील का तर्क है कि सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं और पुलिस की जांच अभी भी जारी है।