क्या विग के कारण की गई थी केतन अग्रवाल की हत्या? पिता ने आरोपियों के लिए मांगी फांसी

बेटे की हत्या को विशाल अग्रवाल ने बताया अकल्पनीय

विशाल ने अपने बेटे की हत्या को अकल्पनीय बताया है। उनका कहना था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी। उन्हें शक है कि इस हमले के पीछे केतन का हेयर पैच रहा होगा, लेकिन इस वजह पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को 'कल्पना से परे' बताया और कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कानूनी और सामाजिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। पुलिस अभी भी परिवार के दबाव और अपराध के पीछे की अन्य मुमकिन वजहों की जांच कर रही है।