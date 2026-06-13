केरल में मानसून की मार: 26 प्रतिशत कम बारिश से सूखा मंडराया, किसानों के साथ जेब पर भी असर

किसानों को दाल और तिलहन की बुवाई में मुश्किल हो सकती है

शुरुआत में कम बारिश की वजह से किसानों को दाल और तिलहन जैसी अहम फसलों की बुवाई में दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह यह है कि बहुत से किसान सिंचाई के बजाय बारिश पर ही निर्भर रहते हैं। अगर सूखे की यही स्थिति बनी रही, तो सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं। दरअसल, चावल या गेहूं जैसे अनाजों के मुकाबले सब्जियां मौसम के बदलते मिजाज से कहीं ज्यादा प्रभावित होती हैं।