केरलम के मंत्री का 'सरकारी' SUV कांड: उधार की लग्जरी गाड़ी पर नंबर प्लेट, विवाद बढ़ा तो लौटाई

केरलम के स्थानीय निकाय मंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के नेता केएम शाजी एक SUV को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन से उधार ली गई एक महंगी SUV का इस्तेमाल अपनी सरकारी गाड़ी के तौर पर किया था। इस गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी।

शाजी की इस गाड़ी और राष्ट्रीय ध्वज के साथ कई तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं, जिसके बाद CPI(M) के नेताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। इन नेताओं ने इस कदम को नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया।