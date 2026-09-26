केरलम में ठगों की शामत, गृह मंत्री ने फर्जी एजेंसियों पर की बड़ी कार्रवाई की शुरुआत

केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने धोखाधड़ी करने वाली जॉब और एजुकेशन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, कई लोगों ने शिकायत की थी कि उनसे झूठे वादे करके ठगी की गई है।

पीड़ितों ने नौकरी या कॉलेज में दाखिले की आस में बड़ी रकम चुका दी थी। कुछ ने तो विदेशों में MBBS की पढ़ाई का सपना भी देखा था। लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला।