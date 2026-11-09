केरलम में 57 नशेड़ी स्कूल ड्राइवर धरे गए, अब किशोर कानून होगा और सख्त

पूरे केरल में पुलिस ने जांच बढ़ा दी है। उनका खास ध्यान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोकने पर है। हाल ही में हुई एक जांच के दौरान, 57 स्कूल बस ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए।

अधिकारियों ने साफ कहा है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो प्राइवेट बस ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते या हादसे का कारण बनते पकड़े जाएंगे, उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने भी राज्य की सड़कों को सुरक्षित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाने और रेसिंग की कड़ी निंदा की है।