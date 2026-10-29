केरल के मुख्य चुनाव आयुक्त पर शिकंजा, 700 करोड़ के सड़क घोटाले में जांच शुरू
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केरल के मुख्य चुनाव आयुक्त जीनेश कुमार को राज्य के विजिलेंस एण्ड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) की प्रारंभिक जांच का सामना करना पड़ रहा है।
यह मामला उनके जन निर्माण विभाग में सचिव रहते हुए का है, जो एक पुराने सड़क प्रोजेक्ट से जुड़ा है। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री पीके बसीर ने इस जांच की पुष्टि की।
एमसी रोड प्रोजेक्ट में 700 करोड़ के घोटाले का आरोप
यह पूरा विवाद साल 2006 के केरल राज्य परिवहन प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट के तहत MC रोड को वर्ल्ड बैंक के पैसों से दोबारा बनाया जाना था। इसमें कथित तौर पर हुई गड़बड़ियों की वजह से सरकार को करीब 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इस प्रोजेक्ट में एक मलेशियाई जॉइंट वेंचर शामिल था। बताया जाता है कि उनके एक इंजीनियर ने कुछ चिंताएं जाहिर की थीं, जिनके दुखद निधन से पहले ही यह सब हुआ था।