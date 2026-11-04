केरलम सरकार ने 2 करोड़ रुपये रिश्वत मामले में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच शुरू की

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की रिश्वत का क्या मामला है?

लेखन गजेंद्र 12:31 pm Nov 04, 202612:31 pm

क्या है खबर?

केरलम की सरकार ने 20 साल पुराने एक रिश्वत मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) को एक शिकायत के बाद यह जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नई जांच में यह पता चलेगा कि क्या पिछली जांच आरोपों के जरूरी पहलुओं पर गौर करने में नाकाम थी। कुमार के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं।