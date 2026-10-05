दहेज के लिए सऊदी में टॉर्चर, 30 जख्मों के साथ भारत लौटी अंजू

केरलम के कोल्लम जिले की 24 साल की अंजू अपनी जुलाई में हुई शादी के तुरंत बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों से जमकर प्रताड़ित हुईं। हालत तब और बिगड़ गई जब उन्हें सऊदी अरब ले जाया गया। वहां भी उनके साथ लगातार मारपीट की जाती थी। 30 सितंबर को वह लगभग 30 चोटों के साथ भारत लौटीं। वापस आते ही अंजू ने सीधे पुलिस से मदद मांगी।