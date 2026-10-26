केरलम का ऐतिहासिक कदम: महंगे इलाज से मिलेगी मुक्ति, निजी अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा

केरलम सरकार अगले विधानसभा सत्र में एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद निजी अस्पतालों में इलाज के बढ़ते खर्च पर लगाम लगाना है। खासकर तब, जब इनमें से कई अस्पताल अब विदेशी कंपनियों और बड़ी वैश्विक निजी इक्विटी फर्म के प्रबंधन में आ गए हैं और उनकी इनमें अच्छी खासी हिस्सेदारी है। स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन ने कहा है कि उनका लक्ष्य उन मरीजों की मदद करना है जो महंगे बिलों और बीमा दावों के खारिज होने से जूझ रहे हैं।