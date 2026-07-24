केरल में गहराया बिजली संकट: 2027 तक 74.7 करोड़ यूनिट की होगी कमी

केरल में गहराया बिजली संकट: 2027 तक 74.7 करोड़ यूनिट की होगी कमी
केरल में 2027 तक बिजली की कमी बनी रहेगी। इसकी वजह लोगों की बिजली की बढ़ती मांग और राज्य की बिजली आपूर्ति के बीच का अंतर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 से मार्च 2027 के दौरान केरल में बिजली की मांग पूरी कर पाना मुश्किल होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026-27 के वित्तीय वर्ष में राज्य को 74.7 यूनिट बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा।
केरल के जलविद्युत जलाशय सिर्फ 29 प्रतिशत क्षमता पर
कम बारिश के कारण केरल के जलविद्युत जलाशय सिर्फ 29 प्रतिशत क्षमता पर रह गए हैं, जो पिछले कई सालों में इस तारीख के लिए सबसे कम है। 23 जुलाई को राज्य में बिजली का उत्पादन खपत का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाया, जिसके कारण ज्यादातर बिजली बाहर से मंगवानी पड़ी। इस मुश्किल को देखते हुए, केरल राज्य विद्युत बोर्ड को अब जुलाई 2027 तक हर दिन 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही व्यस्त घंटों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए शाम के समय बिजली कटौती अभी भी जारी है।