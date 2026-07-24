केरल में गहराया बिजली संकट: 2027 तक 74.7 करोड़ यूनिट की होगी कमी

कम बारिश के कारण केरल के जलविद्युत जलाशय सिर्फ 29 प्रतिशत क्षमता पर रह गए हैं, जो पिछले कई सालों में इस तारीख के लिए सबसे कम है। 23 जुलाई को राज्य में बिजली का उत्पादन खपत का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाया, जिसके कारण ज्यादातर बिजली बाहर से मंगवानी पड़ी। इस मुश्किल को देखते हुए, केरल राज्य विद्युत बोर्ड को अब जुलाई 2027 तक हर दिन 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही व्यस्त घंटों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए शाम के समय बिजली कटौती अभी भी जारी है।