केरलम: बुजुर्गों को मिलेगा कानूनी सुरक्षा कवच, मुख्यमंत्री बोले- यह उनका अधिकार
केरलम सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देगा। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की।
इस पहल का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को पक्का करना है। मुख्यमंत्री सतीशन ने इस बारे में कहा कि "यह सरकार का दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई 'दान' नहीं, बल्कि उनका हक है।
केरलम में बनेगा वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्टर
एक अनुमान के मुताबिक, साल 2036 तक केरलम की आबादी में बुजुर्गों की संख्या करीब 38 प्रतिशत हो जाएगी। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से दोगुना होगा। इस बदलाव का सामना करने के लिए, सरकार वरिष्ठ नागरिकों का एक रजिस्टर तैयार करेगी।
साथ ही, देखभाल करने वालों (केयरगिवर्स) के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स भी शुरू किया जाएगा। इसका मकसद बुजुर्गों को अकेला महसूस करने से बचाना और उन्हें अपने समुदायों में सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करना होगा।