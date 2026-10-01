केरलम: बुजुर्गों को मिलेगा कानूनी सुरक्षा कवच, मुख्यमंत्री बोले- यह उनका अधिकार

केरलम सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देगा। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की।

इस पहल का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को पक्का करना है। मुख्यमंत्री सतीशन ने इस बारे में कहा कि "यह सरकार का दान नहीं, बल्कि आपका अधिकार है।" उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई 'दान' नहीं, बल्कि उनका हक है।