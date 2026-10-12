केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बढ़ी मुश्किलें, 2 FIR दर्ज

भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों के तहत विजयन को पहला आरोपी बनाया गया है। ED की जांच में दावा किया गया है कि 2.78 करोड़ रुपये एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस (उनकी बेटी वीना टी की अब बंद हो चुकी कंपनी) को कथित IT सेवाओं के लिए दिए गए थे।

उनके दामाद, पीए मुहम्मद रियास पर भी आरोप है कि उन्होंने अनौपचारिक माध्यमों से पैसा विदेश भेजा।

यह जांच तब शुरू हुई जब CMRL द्वारा अवैध भुगतान किए जाने का एक मामला सामने आया, जिससे केरल में यह हाई-प्रोफाइल परिवार जनता की कड़ी निगरानी में आ गया।