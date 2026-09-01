केरलम विश्वविद्यालय में 'वंदे मातरम' पर बवाल: राज्यपाल के निर्देश पर CPI(M) ने धर्मनिरपेक्षता पर उठाए सवाल
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केरलम विश्वविद्यालय ने 1 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। इस अवसर पर 'वंदे मातरम' गीत का पूरा प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिस्सा लिया। उनके साथ कई बड़े अधिकारी और मंत्री भी मौजूद थे। समारोह की शुरुआत और समाप्ति 'वंदे मातरम' के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान भी गाया गया।
CPI(M) ने 'वंदे मातरम' के निर्देश पर जताई नाराजगी
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 'वंदे मातरम' गाने का निर्देश राज्यपाल कार्यालय से आया था। इस कदम से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि यह गीत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सरकार पर भाजपा के विचारों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। ऐसी ही एक बहस पहले ओणम सप्ताह के दौरान भी हुई थी, जब प्रोटोकॉल से जुड़े कुछ फैसलों पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए थे।