केरलम विश्वविद्यालय में 'वंदे मातरम' पर बवाल: राज्यपाल के निर्देश पर CPI(M) ने धर्मनिरपेक्षता पर उठाए सवाल

विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 'वंदे मातरम' गाने का निर्देश राज्यपाल कार्यालय से आया था। इस कदम से भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि यह गीत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सरकार पर भाजपा के विचारों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। ऐसी ही एक बहस पहले ओणम सप्ताह के दौरान भी हुई थी, जब प्रोटोकॉल से जुड़े कुछ फैसलों पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए थे।