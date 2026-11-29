इस बिल में नए छात्रों के लिए 60 दिन की 'सुरक्षित शुरुआत' की अवधि तय की गई है, जिसमें उन पर ज्यादा ध्यान और निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही संस्थानों को रैगिंग-विरोधी समितियां बनानी होंगी और हॉस्टलों में CCTV कैमरे लगाना भी जरूरी होगा। अगर कोई रैगिंग करते पकड़ा जाता है, तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति रैगिंग में शामिल पाया जाता है, तो उसे और भी कड़ी सजा दी जाएगी। अगर संस्थानों के मुखिया रैगिंग की शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं, तो उन्हें भी दंडित किया जा सकता है।